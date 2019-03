Publié il y a 21 minutes / Actualisé le Mercredi 06 Mars à 07H05

Matante Rosina est toute heureuse, elle a vu dans le fond de son pilon qu'il y aura des nuages et de la pluie ce vendredi 8 mars 2019. Elle se dit que ses fleurs dans sa petite cour vont être toutes contentes et cela la met d'excellente humeur. Et chez vous il fait quel temps ?

