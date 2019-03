Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Un accompagnement sanitaire et judiciaire pour les prévenus qui souffrent d'addiction, c'est le nouveau dispositif mis en place par le parquet pour éviter l'incarcération à certains auteurs d'infractions en état de récidive. À l'initiative du parquet, le dispositif sera mis en place rapidement. Financé par l'Agence régional de santé, il permettra à la quarantaine de bénéficiaires d'être suivis par un médecin relais, le parquet, un référent associatif pour sortir de la délinquance et de l'addiction. Une prise en charge lourde quatre à six mois avant le défèrement du prévenu. Expérimenté pour une durée de trois ans, ce dispositif reste une mesure de contrôle judiciaire stricte.

