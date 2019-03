La fédération française d'aïkido a missionné un expert 6e dan pour animer un stage d'aïkido à destination des jeunes samedi 9 mars, de 14h30 à 16h30. Une quinzaine d'enfants est attendue.

Adepte de l’aïkido depuis 40 ans déjà, c’est le sportif Brahim Si Guesmi qui sera chargé d’animer l’après-midi. L’objectif du stage est de favoriser la rencontre entre les jeunes de différents dojos. Dans une ambiance conviviale, les jeunes élèves pourront également faire la connaissance de nouveaux enseignants. Lors du dernier stage début mars, 40 enfants étaient réunis et la rencontre fut un franc succès.

L’aïkido est un art martial japonais destiné à réaliser des mouvements circulaires axés sur les déplacements et l’esquive. Il s’agit de contrôler l’attaquant dans le calme, et sans dommage. Environ 600 personnes pratiquent l’aïkido à La Réunion, en France on dénombre 30 000 pratiquants.

Le stage du 9 mars aura lieu au dojo Louis Payet, stade Olivier Manes, avenue de la commune de Paris, au Port. La participation demandée est de 5 euros.

