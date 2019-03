Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

L'accident s'est produit peu avant 18h, un carambolage entre cinq véhicules au niveau du pont de la Rivière des galets en direction de Saint-Denis. A priori, il y aurait six blessés légers. Les secours sont toujours sur place. Plus d'une heure et demi après les faits, 9 kilomètres d'embouteillage sont recensés, il va de l'échangeur de Saint-Paul et s'étend jusqu'à la sortie du pont de la Rivière des galets. La voie de droite est toujours neutralisée, les carcasses des véhicules sont toujours coincées sur place. "Le pont de la Rivière des galets est un entonnoir, la circulation peut y être difficile, en cas d'accident, elle est quasiment impossible lorsqu'un bus ou un poids lourd doit passer... Ça crée un embouteillage monstre" explique le CRGT. La circulation dans le sens inverse est aussi ralentie, des curieux freinent pour jeter un coup d'oeil. (Photo Radar 974/Christophe Fontaine)

