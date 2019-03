Pour bien commencer les vacances scolaires le parc akOatys à l'Etang-Salé propose à ses clients un week-end de prévention le samedi 9 mars et le dimanche 10 mars 2019 de 10h à 14h, "Les maitres-nageurs-sauveteurs du parc seront accompagnés des bénévoles de la Protection civile pour proposer des ateliers et des démonstrations de techniques et bonnes pratiques à l'intérieur et aux abords des bassins" précisent les organisateurs dont nous publions le communiqué ci-dessous

Pour Yannick Rollin, directeur d’exploitation du parc, il était important d’organiser ce week-end au début des vacances pour sensibiliser parents et enfants. " Les jours d’affluence nous pouvons recevoir jusqu’à 1300 personnes. Il est donc crucial que nous axions la sécurité du public sur la prévention. Les moyens mis en place et le professionnalisme de nos équipes limitent un grand nombre d’interventions potentielles puisqu’un gros travail d’information est accompli en amont sur les bons réflexes à adopter.... et ceci dès l’arrivée du public ".

Ainsi dès l’ouverture d’akOatys au public, les MNS accueilleront le public à l’entrée du bassin principal pour leur transmettre toutes les consignes de sécurité liées à la baignade et à leur circulation autour des bassins. Ces informations de prévention seront l’occasion de leur rappeler les gestes et attitudes essentiels à avoir au sein du parc ou d’une zone de baignade de manière générale : le port des brassards pour les enfants ne sachant pas nager par exemple ou des conseils pour s’installer tout en évitant une exposition prolongée au soleil.

Durant ces deux matinées, des exercices de sauvetage seront organisés dans les bassins avec la participation de 2 MNS. Dans le même temps, ces exercices seront commentés par le chef de bassins pour que le public ait une bonne compréhension du travail effectué par les sauveteurs en cas de noyade ou de malaise dans l’eau. Le plus important pour les sauveteurs : intervenir dès l’observation des premiers signes pour éviter la survenue de situations plus délicates.

Cette action sera complétée par celle de l’équipe de la Protection Civile, menée par Yves Dafreville. Ces derniers proposeront des ateliers présentant " les gestes qui sauvent ". Sur différentes thématiques allant du cas d’une chute à celui d’un étouffement avec son pique-nique, ces démonstrations rendront les consignes de sécurité plus concrètes et aideront les visiteurs à être plus prudents. " Nous sommes ravis de participer à ces demi-journées de prévention, puisque l’une des premières missions de la Protection Civile est de sensibiliser et former les citoyens aux gestes qui sauvent.

Ces ateliers ne feront pas des participants des secouristes aguerris mais cela leur donnera déjà quelques idées et peut-être l’envie de se former plus tard " indique Yves Dafreville. La présence aux ateliers n’engendre aucun frais supplémentaire au tarif d’entrée du parc et est accessible à partir de 6 ans. C’est la première fois qu’akOatys met en place un tel dispositif de prévention. Certainement pas la dernière si ses visiteurs marquent un intérêt fort pour ces activités. " Nous nous positionnons de plus en plus dans une démarche de prévention et sensibilisation auprès de nos clients. Que ce soit sur la réduction des déchets ou au sujet de leur sécurité. Nous voulons prendre soin d’eux car c’est grâce à la population réunionnaise que l’aventure akOatys dure depuis 12 ans maintenant. " déclare Yannick Rollin.