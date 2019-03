BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 9 mars 2019



Harcèlement, violences : les femmes dénoncent enfin

L'Institut national d'études démographiques (INED) partageait le vendredi 8 mars 2019 des chiffres alarmants sur les violences faites aux femmes à La Réunion. Parmi ces derniers, une bonne nouvelle s'y cachait : les femmes osent de plus en plus parler des violences qu'elles subissent.

Saint-Denis : les Électropicales prennent place au Barachois

Les Électropicales renouent avec le plein air, la voûte céleste comme toit, l'horizon pour renvoyer les bonnes énergies, un week-end de partage, de rencontres, de moments forts et inattendus. Le Barachois résonnait jadis des coups de canon. Les 3 et mai 2019, ce sont les rythmes des musiques actuelles qui feront écho aux vagues. L'espace sera agencé en deux scènes : une mainstage et un chapiteau à l'ambiance plus chaude. En plus d'un changement de lieu, la onzième édition souhaite explorer de nouveaux horizons musicaux. Les Électropicales s'enrichissent d'artistes aux tempos rock et hip hop. Chaque scène dessinera une histoire qui évolue dans un style pour finir sur des rythmes électro. Découvrez la programmation.

Mayotte s'enfonce anormalement à l'Est, en direction de l'essaim de séismes

La terre tremble régulièrement à Mayotte, ce n'est pas un scoop... Mais de récents relevés indiquent des mouvements de sol. L'île plonge tout doucement vers l'est, tout droit vers l'essaim de séismes qui sévit depuis mai 2018. Normal ? Oui et non, naturellement, l'île glisse dans l'océan de 0,19 mm/an... D'après un chercheur du CNRS dans une note d'analyse des données GPS publiée en novembre dernier et diffusé par France Mayotte Matin cette semaine, "la subsidence (affaissement de la surface de la croûte terrestre) moyenne de l'île de Mayotte pourrait être de l'ordre de 8 cm" si ses hypothèses sont confirmées...

La nouvelle mode touristique à Dubaï: le "glamping", camping glamour

Camper dans des installations de luxe entre désert et monts rocailleux: à une centaine de kilomètres des gratte-ciel et de la frénésie de Dubaï, la nouvelle mode dans l'émirat est de pratiquer le "glamping", un camping écolo-chic et glamour.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des averses dès la fin de matinée

Matante Rosina en est certaine : il y aura un peu de ciel bleu ce samedi matin 9 mars 2019, mais les averses seront de retour dès la fin de matinée. Notre gramoune a aussi vu que la mer sera agitée par une houle de trois mètres en moyenne