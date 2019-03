Voici la liste des chantiers et autres travaux routiers pour les prochains jours (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Route du Littoral fermé

Sur la RN1 route du Littoral dans les secteurs Pointe du Gouffre, Grande Chaloupe et ravine à Malheur, pour permettre des travaux de purges de la falaise la route sera totalement fermée àn la circulation le dimanche 10 mars de 6h à 13h30. Déviation par RD 41 route de la Montagne.

Chantiers en cours :

• RN1 – Le Port/ Echangeur Sacré Coeur/Echangeur de l'Eperon - travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre l'échangeur du Sacre Coeur au Port et celui de l'Eperon à St Paul, travaux de balayage la nuit du vendredi 8 mars. Neutralisation de voie de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

• RN3 – La Plaine des Palmistes - travaux de tirage et raccordement de la fibre optique

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes du 1er village au Piton Tec Tec, travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique jusqu'au 15 avril. Circulation alternée de 08h30 h à 15h30.

• RN6 – St Denis / Boulevard Sud - travaux réparation des joints de plaques bruyantes sur la chaussée

Sur la RN6 à St Denis Boulevard Sud, travaux de réparation des joints de plaques bruyantes sur chaussée la nuit du vendredi 8 mars. Neutralisation de la voie rapide ou de la voie lente dans les deux sens de 19h30 à 2h.

• RD16 – Les Avirons/Route du Tévelave - travaux de fouille pose de câbles électriques

Sur la RD16 Les Avirons/Route du Tévelave, travaux de fouille pour pose de câbles électriques jusqu'au 22 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.

• RD26 – St Pierre/Route de L'entre-Deux - travaux de fouille

Sur la RD26 à St Pierre/Route de l'Entre-Deux, travaux de fouille pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 15 mars. Circulation alternée de 8h à 16h.

• RD29 – St Pierre et La Petite-Ile/Route Ravine des Cafres - travaux de tirage de câbles optiques

Sur la RD29 à St Pierre et Petite-Ile, entre Allée Fleurs de Coco et Chemin Grand Père et entre le chemin des Ruches et le chemin Grosset, travaux de tirage de câbles optiques jusqu'au mardi 19 mars. Circulation alternée de 7h à 16h.

• RD29 – St Pierre et Petite Ile/Route Ravine des Cafres - travaux d’enfouissement de câbles électriques

Sur la RD29 à St Pierre et Petite Ile, Route de la Ravine des Cafres, travaux d'enfouissement de câbles électriques jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.

• RD3 – La Petite Ile/Route Hubert Delisle - travaux de tirage de câble

Sur la RD3 rte Hubert Delisle à la Petite Ile, entre le chemin Achille BENARD et la rue des Baies Roses, travaux de tirage de câble jusqu’au vendredi 22 mars. Circulation alternée de 07h et 16h.

• RD4 – St Paul Route Bois de Nèfles - travaux de mise en œuvre d'enrobés

Sur la RD4 Route de Bois de Nèfles à St Paul entre PR18 et 19, travaux de mise en œuvre d'enrobés jusqu'au vendredi 29 mars. Alternat permanent et vitesse limitée à 30km/h.

Chantiers à venir :

• RN1 – Etang Salé/St Leu - travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et celui du Portail à St Leu, travaux de fauchage en accotement du lundi 11 au vendredi 15 mars. BAU neutralisée de 7h à 15h30 dans le sens Sud/Nord puis en sens inverse.

• RN1 – St Leu/Etang Salé - travaux de balayage

Sur la RN1 au niveau des échangeurs des Colimaçons à St Leu et celui de l'Etang Salé/RD17, travaux de balayage les nuits des lundi 11 et mardi 12 mars. BAU neutralisée en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.

• RN2 – Ste Suzanne - travaux d’enrobés

Sur la RN2 entre Sainte Suzanne et Franche Terre, dans le cadre du chantier de réalisation de la voie réservée aux transports en commun, pour permettre la suite des travaux d’enrobés, des restrictions sont à prévoir dans le sens Est/Nord de 19h30 à 5h les nuits du lundi 11 au jeudi 14

mars comme suit:

- Entre les Cafés Sainte Marie et Bel Air Sainte Suzanne fermeture des voies côté mer et

basculement de la circulation en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne

- Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Bel Air (vers la RD51)

- Fermeture de la bretelle d'insertion de Ste Suzanne

- Fermeture des bretelles d'insertion et de sortie échangeur Franche Terre

• RN3 – Plaine des Palmistes - travaux d'élagage des platanes

Sur la RN3 à la plaine des Palmistes avant le 1er village, travaux d'élagage de platanes du lundi 11 au jeudi 21 mars. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

• RN3 – St Pierre - travaux de confection de murette d'épaulement

A St Pierre au niveau de la voie cannière dans le sens St Pierre/Le Tampon, travaux de confection de murette d'épaulement du lundi 11 mars au vendredi 12 avril. Circulation alternée de 7h à 16h au droit du chantier.

Evènements (hors chantiers) :



RN1 – St Pierre - manifestation culturelle 'Francofolies'

A St Pierre, le Festival les Francofolies se déroule du vendredi 8 au dimanche 10 mars sur le site de la Ravine Blanche. Un parking avec navette est disponible dans la ZAC Canabady et en centre- ville, afin de faciliter l'accès au site de la Ravine Blanche.

• RN2 – St Denis/Barachois - fermeture dominicale

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois fermé à la circulation le dimanche 10 mars de 14h à

19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.