Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 22 heures

Constitué le 11 juin 2018, le service sanitaire a pour but de familiariser les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention. Les Instituts d'Etudes de Santé (IES) du CHU de La Réunion et de l'UFR Santé de La Réunion sont donc partenaires, et 400 de leurs étudiants participeront donc à cette opération de sensibilisation. 97 établissements de La Réunion et 11 de Mayotte sont concernés par ce dispositif, et ont déjà commencé à accueillir les intervenants depuis février. Il se prolongera tout au long des mois de mars, avril et mai, sur une base de trois séances de deux heures par classe.

Constitué le 11 juin 2018, le service sanitaire a pour but de familiariser les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention. Les Instituts d'Etudes de Santé (IES) du CHU de La Réunion et de l'UFR Santé de La Réunion sont donc partenaires, et 400 de leurs étudiants participeront donc à cette opération de sensibilisation. 97 établissements de La Réunion et 11 de Mayotte sont concernés par ce dispositif, et ont déjà commencé à accueillir les intervenants depuis février. Il se prolongera tout au long des mois de mars, avril et mai, sur une base de trois séances de deux heures par classe.