Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Chaque année, depuis plus de 100 ans, le 8 mars est une date importante pour toutes les femmes et pour tous ceux qui prônent l'égalité des droits et luttent contre toutes les formes de discriminations et d'inégalités à l'encontre des femmes. C'est un combat difficile, de tous les jours. L'histoire nous rappelle sans cesse les crimes causés contre les femmes.

