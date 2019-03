Parmi les 18 sites sélectionnés pour être restaurés figurent deux temples tamouls réunionnais. Le temple tamoul du Gol aussi appelé temple Pandialée, est le plus vieux temple hindou de l'île, il est classé monument historique depuis 1996. Il a été construit entre 1905 et 1910. Le temple des Casernes à Saint-Pierre est classé monument historique depuis 2010. D'autres monuments emblématiques répartis sur tout le territoire national sont inscrits sur la liste, la bibliothèque Fesch d'Ajaccio, la glacière d'Etel dans le Morbihan ou encore le phare de l'île aux marins à Saint-Pierre-et-Miquelon...

Le ministre de la Culture Franck Riester et l'animateur Stéphane Bern vont détailler lundi à Château-Thierry (Aisne) la deuxième édition de ce loto qui vise à financer la rénovation de monuments dans toute la France.

Le cru 2019 comportera notamment des châteaux comme celui de Maulnes dans l'Yonne ou celui de By, la maison de Rosa Bonheur et des abbayes, celle de Sainte-Marie de Longues-sur-mer dans le Calvados ou de Notre Dame de Sénanque dans le Vaucluse, a-t-on appris dimanche auprès de la Fondation du patrimoine.

Mais aussi des moulins (de la fontaine dans le Loir et Cher ou de Bar-sur-Seine dans l'Aube), un relais à Saint-Laurent, des façades de maison à Saint-Pierre en Martinique ou encore des temples tamouls dans le Sud de La Réunion.

Les 18 sites sont détaillés sur le site www.missionbern.fr

"Franck Riester et Stéphane Bern souhaitent remercier et montrer aux Français ce que leur formidable mobilisation lors du Loto Patrimoine 2018 a permis", a indiqué la Fondation.

Interrogé sur Public Sénat mercredi, Franck Riester s'est félicité que "plus de 40 millions d'euros aient été récoltés en plus de ceux mobilisés chaque année par l'Etat pour le patrimoine". Il a aussi précisé que "le dispositif allait évoluer au niveau de la loterie". Stéphane Bern continue de réclamer que l'Etat exonère le Loto du patrimoine des taxes prélevées sur les jeux:"je dis +laissez-moi les taxes!+", précise-t-il dans une interview dans Le Parisien daté de dimanche.

Pour cet "An 2 de la Mission Patrimoine", 118 monuments en péril doivent être désignés. Les candidats et les besoins de financement sont énormes, mais le public a répondu massivement, en raison notamment de la notoriété de Stéphane Bern dont les émissions télévisées continuent d'être très suivies. Plus de 3.000 sites en difficulté ont été recensés à la fermeture des candidatures le 28 février.

La Française des Jeux (FDJ) veut étoffer cette année son offre de jeux. Deux jeux à gratter devraient être proposés et un tirage exceptionnel du Loto devrait avoir lieu le 14 Juillet.

L'an dernier, outre les 22 millions d'euros de la FDJ, 21 millions d'euros ont été versés par l'Etat pour compenser les taxes prélevées sur les jeux. "Il y a également eu environ six millions d'euros de financements privés collectés dans ce contexte-là, ce qui fait près de 50 millions d'euros supplémentaires pour le patrimoine", avait souligné récemment Stéphane Pallez, présidente de la Française des Jeux à l'AFP.



