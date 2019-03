Les week-end se suivent et se ressemblent. Encore beaucoup d'infractions, d'imprudence, d'alcool... sur les routes. La gendarmerie fait le point, nous diffusons le communiqué tel quel.

Voici le bilan de lutte contre l'insécurité routière conduite par les 16 motocyclistes de l'EDSR de permanence ce week-end .

79 infractions dont 48 génératrices d'accidents graves - 22 permis de conduire retirés.

- 16 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 9 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré). un automobiliste contrôlé avec un taux de 1,14 mg/litre après un excès de vitesse supérieur à 30 km/h sur la route des Tamarins, ce dimanche après-midi.

- 11 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants;

- 13 excès de vitesse avec interception dont 2 pour des vitesses de 138 et 145 km/h au lieu de 90 (route des Tamarins).

- 4 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu.

- 7 défauts d'assurance;

- 6 infractions aux règles de priorité;

- 4 usages du téléphone en conduisant;

- 8 non-port de ceinture;

- 4 non port casque protection

3 usagers de la route en garde à vue :

- Un contrôle routier tôt ce matin à mobilisé conjointement les militaires de la brigade motorisée du Tampon et de la brigade motorisée de Rivière St-Louis. 7 Alcoolémies dont 4 délictuelles et une conduite sous stupéfiants ont été constatée ainsi 6 autres infractions. Un usager récalcitrant a tenté de prendre la fuite à pied puis a violemment invectivé les gendarmes. Il est en garde à vue à la brigade locale pour outrage et rébellion en plus de la récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

- Un autre usager, contrôlé samedi après-midi par les mêmes militaires de la brigade motorisée a été déféré au Parquet de Saint-Pierre et écroué à l'issue à la Maison d'arrêt locale pour des faits de récidive de conduite sans permis et sans assurance. Il devra répondre demain matin en comparution immédiate de ces délits.

- La brigade motorisée de Saint-Benoît a elle aussi placé un récidiviste en garde à vue pour conduite sous stupéfiants et défaut d'assurance, faits constatés cette après-midi à Saint-Benoît.

Un week-end qui s'avère à nouveau très accidentogène : 11 accidents de la circulation ont nécessité l'intervention des unités territoriales ce WE, fort heureusement sans conséquences corporelles graves. les enquêteurs ont relevé des alcoolémies positives sur 8 d'entre-eux !