Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 08 Mars à 16H46

La première édition d'Odyssea à Maurice aura lieu le dimanche 5 mai 2019. Comme à La Réunion, où elle est devenue un rendez-vous incontournable, la manifestation a pour but de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, notamment par la collecte de dons. Il s'agit aussi "d'informer autour de la maladie, de faire de la prévention et de transmettre un message de courage et d'espoir aux personnes malades du cancer du sein sur l'île Maurice" précisent les organisateurs. Deux courses seront proposées, l'une de 10km et la seconde de 5 km plus spécialement dédiée aux familles. Plusieurs animations sont prévues (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

