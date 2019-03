Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

L'accident s'est produit à 3h45 hier, le samedi 9 mars dans le virage Cadjee à Saint-Pierre en direction de Saint-Louis. Une voiture est retrouvée sur le toit, une sortie de route brutale, plusieurs tonneaux et une issue dramatique, une femme d'une cinquantaine d'années perd la vie. Contrairement aux premières informations, il s'agirait de la passagère et non de la conductrice, qui, elle s'en sort avec de légères blessures. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux femmes ne portaient pas leurs ceintures de sécurité et étaient probablement alcoolisées. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

