Depuis la mi-février, une recrudescence des passages aux urgences pour bronchiolite est observée à La Réunion chez les enfants de moins de 2 ans, alerte l'ARS lundi 11 mars 2019. Cette tendance, habituelle à cette période, est plus importante cette année (en termes de taux de passages aux urgences par rapport à 2018) même si les premiers cas de bronchiolite sont arrivés tardivement. 110 passages aux urgences du 18 au 24 février.

Devant la recrudescence du nombre de cas, l’ARS Océan Indien rappelle les bons gestes à adopter par les parents. La bronchiolite est une maladie des bronches très contagieuse et qui touche les enfants de moins de 2 ans. Plus d’un enfant sur deux a été hospitalisé pour un motif de bronchiolite suite à son passage aux urgences entre le 18 et le 24 février.

Mayotte aussi est concernée par cette épidémie. Depuis la fin du mois de janvier, l'île est entrée en phase ascendante pour la bronchiolite chez les bambins. En tout, 63 passages aux urgences ont été enregistrés du 18 au 24 février et près d’un enfant sur trois a été hospitalisé pour un motif de bronchiolite suite à son passage aux urgences entre le 18 et le 24 février, soit 18 hospitalisations.