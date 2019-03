Les résultats du championnat régional de difficulté 2019 et du challenge de difficulté benjamin 2019 sont tombés. La compétition a eu lieu dimanche 10 mars à La Possession.

Côté dames, Oriane Bertone arrive en première place, suivie de Manon Lebon et de Margot Bertone.

Sur le podium hommes, on trouve Marius Payet Gaboriaud à la première place. Rudy Dauvillier arrive 2ème et Sam Pouillain en 3ème place.

Pour ce qui est des résultats Cadets, c’est Candice Pouillain qui arrive en première position sur le podium dames. La deuxième place du podium se divise en trois puisqu’arrivent ex-aequo Anaelle Caro Welmant, Lola Guezillé et Manon Azélie.

Pour la catégorie hommes, c’est Loïc Payet qui arrive premier. Gwendal Daniel arrive en 2ème place et on trouve Theo Aldebert et Ilyes Magoutier ex-aequo sur la 3ème marche du podium.

Dans les Juniors dames, on trouve Laura Tizon à la première place, suivie de Solène Prigent et de Tiara Admette.

Côté hommes, Mathieu Promard arrive en première place, suivi de Thomas Métro puis Markus Nairaince.

Enfin, le podium Seniors dames se constitue de Manon Poncet, Chloé Argaud et Giovanna Tognola.

Du côté des hommes, c’est Tomy Moutoussamy qui arrive en première position, suivi de Romain Dorla et Ulysse Songeur.



mm/www.ipreunion.com