Poursuivis pour des faits supposés de dégradation sur les défuntes paillotes de l'Hermitage, Anthony Kayambo et Clément Dubard sont convoqués ce mardi 12 mars 2019 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Les deux hommes comparaissent libres. À noter que les deux hommes qui comparaissent libres, vont être jugés alors que toutes les paillotes ont disparu. A l'issue d'un long feuilleton juridique, ces restaurants de plage - qui ont occupé le domaine public maritime -, ont en effet été détruits sur décision de justice.

Pour rappel, Anthony Kayambo et Clément Dubard avaient été placés en garde à vue le dimanche 8 avril 2018 au soir après qu'une manifestation contre les restaurants de plage ait dégénéré, les deux hommes avaient été présentés au parquet le mardi 10 avril. Ils avaient ensuite été placés sous contrôle judiciaire et remis en liberté. Convoqués une première fois le mardi 15 mai devant le tribunal correctionnel, leur procès avait d'abord été renvoyé au lundi 1er octobre 2018 et ensuite à ce mardi 121 mars 2019

Les faits reprochés remontent donc au dimanche 8 avril. C'est à l'appel du Kurr (Kolektif Union Rényoné responsab) un rassemblement avait eu lieu sur l'arrière plage de l'Hermitage. Les manifestants avaient ensuite visité les terrasses des paillotes les unes après les autres en scandant "Rényoné en colère! Paillotes illégales!" La foule a entrepris la destruction des terrasses. Toitures en paille arrachées, panneaux en bois cassés, chaises et tables retournées, la foule a décidé de "faire appliquer la loi" par elle-même.

Les manifestants faisaient ainsi référence au jugement du tribunal administitif rendu le 16 mars et suspendant l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public (DPM)des paillotes. Le KURR et le collectif de défense de DPM protestaient contre la non application de la décision de la juridiction administrative

Anthony Kayambo et Clément Dubard avaient été placés en garde à vue dès le dimanche soir.

- Un très, très long feuilleton -

Le mardi 10 avril, les restaurateurs de l'Hermitage se sont exprimés par la voix de l'avocat Maître Iqbal Akhoun. Ce dernier dit regretter le discours évoquant "une justice à deux vitesse" et indique que des plaintes ont été déposées suite aux dégradations des paillotes survenues ce dimanche. Quant aux employés des restaurants, ils affirment vernir travailler avec "la peur au ventre".

"Nous en avons assez d'un discours qui consiste à dire qu'il y aurait une justice à deux vitesses. C'est faux, on ne peut pas laisser dire de telles inepties. Actuellement, une décision de justice a été rendue en reféré qui ordonne peut-être la suspension des AOT. Mais c'est une décision provisoire, elle n'est pas définitive" souligne Maître Akhoun. Il représente cinq établissements de l'Hermitage : le Coco Beach, la Bobine, le K'banon, le Mivéal et le Loca Plage.

Un courrier du préfet adressé début mai aux propriétaires des paillotes installés sur la plage de l'Hermitage. Il leur demande de déménager leurs restaurants implantés sur le domaine public maritime (DPM) et de remettre les lieux en état. Venant après l'arrêt du tribunal administratif suspendant leur autorisation d'occupation temporaire (AOT) du DPM, ce courrier préfectoral porte un très sérieux coup à l'activité des paillotes. Ces dernières devraient donc fermer leurs portes à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet.

Les anti et pro paillotes ont ensuite engagé plusieurs procédures devant différentes juridictions. Dans le même temps, l'Etat et la mairie de Saint-Paul semblent fermement décidés à faire déménager les paillotes

Au final, le tribunal administratif a rendu ce lundi 5 novembre 2018 de son jugement dans l'affaire des paillotes de l'Hermitage. Les restaurants Coco Beach (regroupant la Mama et l'Hacienda), la Marmite, le Miveal et Loca Plage doivent "remettre les lieux en l'état originel et démolir les constructions (les paillotes - ndlr) et les installations sur parcelle". La Bobine et le K'Banon doivent détruire une partie de leurs terrasses. Des amendes allant jusqu'à 1500 euros et des astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ont également été prononcés à l'encontre de ces restaurants de plage.

Le tribunal complète ensuite sa décision et ordonne également la descruction de la Bobine et le K'Banon. Il estime que tous les établissements se trouvent bien dans les 50 pas géométriques et donc dans le domaine public maritime.

Le collectif pour la défense du domaine public a l'origine des actions en justice, a donc obtenu gain de cause : c'est le début de la fin pour les restaurants de plage.

Les dernières paillotes encore ouvertes sur la plage de l'Hermitage sont détruites le mardi 18 décembre 2018. Sur instruction de l'Etat, les engins de travaux publics sont intervenus tôt ce matin la.

Le K'banon le Loca plage et le Miveal ont été démolis. Le Coco Beach et la Bobine avait déjà cessé leurs activités et entrepris de remettre les lieux en état conformément à la décision du tribunal administratif. A l'origine des plaintes contre l'occupation du Domaine public martime (DPM° par les restaurants de plage, le collectif de défense du DPM se félicitait de cette action de l'Etat.

