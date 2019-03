Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le système s'est rapidement intensifié et est devenu dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars 2019 un cyclone tropical. Idai continue sa course et se trouve juste au large des côtes ouest de Madagascar. Dans une moindre mesure, les Comores devraient également être impactés, à 4 heures du matin, IIdai n'était qu'à 550 kilomètres de Mayotte. Pour La Réunion pas d'inquiétude, le cyclone ne menace absolument pas l'île intense. Il se trouve actuellement à l'ouest-nord-ouest, à 1.320 kilomètres de nos côtes. Il se déplace très lentement vers le sud, à seulement 4 km/h. (Image satellite : mtotec.com)

