Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 54 minutes

A 4 heures ce mardi 12 mars 2019 le cyclone Idai se trouvait à 1400 km à l'ouest-nord-ouest de La Réunion et à 650, km au sud-sud-ouest de Mayotte. Le système se déplace vers le sud-ouest à 6 km/h. Il produit des vents soufflant e,n moyenne à 140 km/h et à 195 km/h en rafales. Idai devrait encore se renforcer et atteindre le stade de cyclone intense dès ce mercredi. Il ne présente aucun danger pour La Réunion et selon Météo France ne devrait que faiblement impacter Mayotte. Le Mozambique est par contre directement menacé (Photo www.mtotec.com)

