La circulation du virus s'accélère avec une augmentation notable du nombre de cas signalés : du 25 février au 3 mars 2019, 442 cas de dengue ont été confirmés, 1 698 depuis le début de l'année. Dans le sud de l'île, le nombre d'hospitalisations est en hausse (51 personnes ont été hospitalisées depuis le début de l'année), ainsi que le nombre de passages aux urgences. La Préfecture de la Réunion et l'ARS Océan Indien appellent la population à la vigilance. La dengue est une maladie, qui peut évoluer vers une forme sévère et être fatale, selon l'état de santé du patient. Il faut donc consulter immédiatement son médecin en cas de symptômes, et se protéger des piqures de moustiques à l'aide de répulsifs.

