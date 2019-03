Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Soibahadine Ibrahim, président du conseil départemental de Mayotte et neuf de ses directeurs ont été placés en garde à vue et sont entendus par les gendarmes depuis ce lundi 11 mars 2019. D'après le quotidien "France Mayotte Matin", ces gardes à vue portent sur la refonte de l'organigramme du conseil départemental achevée et adoptée en mars 2016 en séance plénière. (Photo : Capture d'écran France Mayotte Matin)

Soibahadine Ibrahim, président du conseil départemental de Mayotte et neuf de ses directeurs ont été placés en garde à vue et sont entendus par les gendarmes depuis ce lundi 11 mars 2019. D'après le quotidien "France Mayotte Matin", ces gardes à vue portent sur la refonte de l'organigramme du conseil départemental achevée et adoptée en mars 2016 en séance plénière. (Photo : Capture d'écran France Mayotte Matin)