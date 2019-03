Un arrêt préfectoral communiqué par la mairie de Saint-André limite à partir du lundi 11 mars 2019 l'usage et les prélèvements d'eau à Saint-André.

Suite à un déficit pluviométrique et à la forte baisse de débit de la Grande Rivière Saint-Jean, les habitants de Saint-André sont priés de limiter leur consommation d’eau courante Il est donc interdit de : laver sa voiture, remplir sa piscine, arroser les pelouses et jardins privés et laver les façades. Les espaces verts publics, les terrains de sports (entre 19h et 8h) et les cultures (entre 18h et 11h) sont exemptés de cette interdiction.

Toute violation de cet arrêt expose le contrevenant à des poursuites judiciaires.