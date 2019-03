Afin de travailler avec les personnes atteintes de surcharge pondérale, l'association Le Poids des mots lance une nouvelle activité aquatique. Les exercices seront réalisés directement dans l'eau pour travailler sur les douleurs articulaires.

Lancée à Saint-Pierre, cette nouvelle activité d'aqua-santé est censée axer les exercices sur les articulations. Elle s'adresse aux personnes diabétiques ou en surpoids.

Selon l'association, l'eau permet de travailler en douceur et sans douleur. La liberté de mouvements est rendue plus facile et l'eau donne une sensation de légèreté. Le travail dans l'eau devient ainsi plus facile.

Pour Le Poids des mots, ce nouveau projet peut pousser certaines personnes en surpoids à reprendre ou même commencer une nouvelle activité physique.

