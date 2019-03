Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Le Département de La Réunion tient à rassurer ses usagers : non, il n'y a pas de remise en cause des Pass Loisirs et Transport. Ils seront distribués selon la procédure habituelle.

