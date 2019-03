BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 13 mars 2019



- Annick Girardin en visite à La Réunion à partir de dimanche : après la crise des Gilets jaunes : zéro + zéro = la tête à Toto

- Chaleur et légumes ne font pas bon ménage

- Un challenge Facebook pour nettoyer l'île

- Saint-Denis : la Ferme en ville au Parc des expositions

- Semaine de la Langue Française et de la Francophonie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques petites averses et un peu de vent

Annick Girardin en visite à La Réunion à partir de dimanche : après la crise des Gilets jaunes : zéro + zéro = la tête à Toto

La ministre arrivera dimanche 17 mars 2019. Elle sera accompagnée dans son déplacement par Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé et vraisemblablement par Olivier Noblecourt, le "monsieur pauvreté" du gouvernement. Annick Girardin tient sa promesse : elle avait déclaré en décembre 2018, après ces trois séries d'annonces qu'elle reviendrait, dans trois mois pour s'assurer de leur bonne mise en oeuvre. Ce déplacement n'est peut-être pas nécessaire... le bilan est vite fait... 0 + 0 = la tête à Toto.

Chaleur et légumes ne font pas bon ménage

Les très hautes températures des dernières semaines ont eu un fort impact sur les fruits et les légumes à La Réunion. Manque d'eau, pertes financières... les conséquences pour les maraîchers sont lourdes, et cela se ressent jusque sur les étals des marchés. Salades, chouchous, concombres, tomates... autant de légumes impactés par la chaleur. La Réunion a battu des records de températures, dépassant de loin les normales saisonnières. Au mois de janvier notamment, le thermomètre affichait 2 ou 3 degrés de plus que les années passées. Le 25 janvier a été une journée hors normes : 37 degrés enregistrés à Trois-Bassins, un record absolu.

Un challenge Facebook pour nettoyer l'île

La marche pour le climat approche, et avec elle de nombreuses actions pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Une internaute a décidé de tenter le "TrashChallenge" qui fait parler de lui dans d'autres pays.

Saint-Denis : la Ferme en ville au Parc des expositions

La Ferme en Ville, première du nom, avec la Cinor comme partenaire master, ouvre ses portes ce mercredi 13 mars 2019 au Parc des Expositions et de congrès de Saint-Denis. L'événement fait la part belle au bio et entend privilégier le "manger sain" au travers de deux halls d'exposition "Terre et Mer", dédiés aux jardins et produits du terroir de l'île.. Le salon fermera ses portes le dimanche 17 mars. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs

Semaine de la Langue Française et de la Francophonie

A l'occasion de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie, plusieurs événements sont organisés du 13 au 21 mars 2019 à Saint-Denis.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quelques petites averses et un peu de vent

Il fera assez beau le matin matin mais il pourrait y avoir ensuite quelques petites averses, nous dit Matante Rosina pour la journée du mercredi 13 mars 2019. Elle ajoute qu'il y aura aussi de vent. Et chez vous c'est comment ?