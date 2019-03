La marche pour le climat approche, et avec elle de nombreuses actions pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Une internaute a décidé de tenter le "TrashChallenge" qui fait parler de lui dans d'autres pays.

Les Réunionnais ont beau aimer leur île, ils ne semblent pas tous enclins à la protéger, et par extension, la garder propre. Ce n’est pas nouveau que les déchets s’accumulent, et que les décharges débordent de toute part.

C’est pourquoi une habitante de Saint-Denis a décidé de lancer un défi à ses concitoyens : trouver un endroit gangréné de déchet, le prendre en photo, le nettoyer, et reprendre une photo de celui-ci une fois propre. Une idée qui lui est parvenu depuis le Mexique " C’est une amie basée là-bas qui m’en a parlé " explique Marie L., 30 ans, " J’ai tout de suite pensé que ce serait nécessaire, la Réunion étant dans un état catastrophique ! "

Mais pour l’instant, bien que son post, publié sur le groupe "Collectif Citoyens pour le Climat Réunion # il est encore temps", aie suscité de nombreuses réactions positives, aucun réel retour sur des actions concrètes n’a été relevé. "Dès que j’aurai repéré un lieu près de chez moi, je m’y rendrai pour le nettoyer, j’espère que d’autres en feront de même" explique-t-elle ensuite.

On peut bien sûr se demander pourquoi certains doivent en arriver à créer des challenges afin d’espérer voir notre île délivrée de ses déchets. En février déjà, nous partagions avec vous notre désarroi face à l’évident " je m’en foutisme " de certains habitants. Dernièrement, la route des laves était encore une fois retrouvée jonchée de déchets, laissés par les nombreux curieux venus admirer l’éruption.

En attendant que certains apprennent enfin à respecter la nature, on ne peut que saluer l’initiative, et vous dire : tous à vos poubelles ! N’oubliez pas non plus que le collectif Band Cochon répertorie toujours les lieux à nettoyer.

