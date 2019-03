Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 35 minutes

Le cyclone tropical Idai est maintenant tout près du Mozambique. Il devrait violemment frapper le pays dans la nuit du jeudi 14 à vendredi 15 mars 2019, ou peut-être un peu plus tard, dans la matinée du vendredi. "C'est peut-être le système le plus important qui impactera un pays cette saison", signale Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. Plus 1,6 millions de personnes vit dans la zone qu'Idai traversera. Également sous l'oeil attentif de Météo France, un système pourrait se former dans les cinq jours à plus de 3.000 kilomètres à l'est de La Réunion.

Le cyclone tropical Idai est maintenant tout près du Mozambique. Il devrait violemment frapper le pays dans la nuit du jeudi 14 à vendredi 15 mars 2019, ou peut-être un peu plus tard, dans la matinée du vendredi. "C'est peut-être le système le plus important qui impactera un pays cette saison", signale Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. Plus 1,6 millions de personnes vit dans la zone qu'Idai traversera. Également sous l'oeil attentif de Météo France, un système pourrait se former dans les cinq jours à plus de 3.000 kilomètres à l'est de La Réunion.