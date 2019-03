Eric Leung a été élu président de la CPME Réunion par les membres du Conseil d'administration de l'organisation patronale réunis au Port ce mercredi 13 mars 2019. Eric Leung succède ainsi à Dominique Vienne, dont le mandat avait débuté en juin 2010.

Adhérent de la CPME Réunion depuis 2013, Eric Leung, a été élu administrateur de l’organisation en 2017 avant de devenir vice-président délégué en 2018. Son parcours à la CPME est marqué par un engagement constant sur les thématiques du dialogue social, de la responsabilité sociétale des entreprises, et de l’ancrage territorial. Eric Leung a notamment supervisé les travaux de la commission " prospective économique et ancrage territorial " autour de l’étude RÉELLE, qui répertorie secteur par secteur les potentiels de relocalisation de l'activité sur le territoire réunionnais. Il s’est également investi sur le lancement du Trophée Entreprise & Territoire.

Ce concours récompense depuis trois ans une entreprise responsable ayant fait le choix de l’ancrage local. Eric Leung est par ailleurs mandataire de la CPME à l’ARVISE (Association Réunionnaise pour la Valorisation des Initiatives Socio-Economiques) et l’ADSTR (Association pour le Dialogue Social Territorial à La Réunion).

"Mon rôle est d’écrire la suite de notre histoire commune. A la CPME Réunion, nous sommes dans une trajectoire façonnée par nos adhérents et nos anciens présidents depuis 50 ans. Chaque président a le devoir d’adapter cette trajectoire en fonction de l’environnement économique de son époque. Nos ambitions, elles, sont constantes et immuables : nous voulons continuer à incarner une vision forte et dynamique de l’entrepreneuriat sur le territoire, afin de contribuer au développement socio-économique de notre île. Nous voulons également représenter le plus grand nombre de chefs d’entreprise à La Réunion, afin de porter haut les couleurs des entrepreneurs et des entreprises locales", affirme Eric Leung, président de la CPME Réunion.

Eric Leung souhaite inscrire son action dans la continuité du travail effectué par la CPME Réunion ces dernières années. Il s’agit de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route de la CPME Réunion pour la période 2018-2021. Les objectifs prioritaires du nouveau président seront de renforcer les liens entre les adhérents, de porter la voix des entrepreneurs du territoire au sein des instances régionales et nationales, et de donner une image positive et contributive de l’entrepreneur au sein de la société réunionnaise.

Composition du nouveau bureau de la CPME Réunion

Le président nouvellement élu a également annoncé la constitution de son bureau composé des administrateurs suivants :

Président : Eric Leung

Vice-président section artisanat : Cédric Daly Vice-président section commerce : Pascal Plante Vice-président section industrie : Johnny Law-Yen Vice-président section service : Jean-François Tardif Trésorier : Abdoullah Lala

Secrétaire confédéral : Danielle Gros

Composition du conseil d’administration de la CPME Réunion

Le Conseil d’administration de la CPME Réunion avait été renouvelé le 7 mars à l’occasion de l’Assemblée générale anniversaire des 50 ans de l’organisation. Il est désormais constitué de 24 administrateurs parmi lesquels figurent trois anciens présidents (Dominique Vienne, Pascal Thiaw- Kine et Alex How Choong) :

Section artisanat : Tonio Baracchini, Cédric Daly, Dominique Dremeau, Georges Idmont, Guillaume Nice et Lilian Perot.

Section commerce : Alex How-Choong, Lisianne Doki-Thonon, Abdoul-Azeez Issop, Eric Leung, Pascal Plante, et Pascal Thiaw-Kine.

Section industrie : David Amiel, Eric Buffi, Jérôme Gonthier, Johnny Law-Yen, Ismaël Locate et Dominique Vienne.

Section services : Thierry Fayet, Danielle Gros, Abdoullah Lala, Gérard Lebon, Solenn Remongin, et Jean-François Tardif.