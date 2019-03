Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La police nationale de La Réunion a démantelé un réseau de trafic de stupéfiants dans l'Est de l'île. 200 plants de zamal pour un poids total de 205 kilogrammes de cannabis et aboutissait également à la découverte de branches de cannabis séchées et préparées pour la vente pour une valeur marchande estimée à 200 000 euros. La tête de réseau a été interpellée, il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années. Nous publions le communiqué de la police tel quel. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

