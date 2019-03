Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) a récemment validé les projets de renouvellement urbain de 196 quartiers sur les 450 sélectionnés. La Réunion compte cinq quartiers qui bénéficieront du programme.

Le Gol de Saint-Louis, le Bois d'Olive de Saint-Pierre, le Centre-Ville de Saint-André, la Rive droite de Saint-Benoit et le Vauban-Butor-Bas Maréchal Leclerc de Saint-Denis sont concernés par le NPNRU.

Au total, ce sont plus de 4,4 milliards d’euros qui ont été investi dans la destruction et la reconstruction de logements sociaux, et la construction de pus de 300 équipements publics.

Ces validations ont par ailleurs mené à la signature de plusieurs déclarations d’engagement ces dernières semaines en présence du Président de l’ANRU, Olivier Klein, et du Directeur général, Nicolas Grivel, à La Réunion et à Mayotte les 25, 26 et 27 février. De nouvelles signatures sont d’ores et déjà prévues à Saint Etienne le 14 mars et à Nevers le 29 mars.