Mardi 12 mars 2019 dans la soirée, une jeune femme explique avoir eu très peur quand un rocher s'est écrasé sur son pare-brise, sur la route du littoral entre La Possession et la Grande-Chaloupe. Heureusement, celle-ci n'a rien. Le CRGT est sur le coup.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du mardi 12 mars 2019 alors qu'il faisait nuit : une automobiliste aurait reçu sur son pare-brise un rocher, alors qu'elle circulait sur la route du littoral. Selon le CRGT, le Centre Régional du Transport de l'île de La Réunion, celle-ci ne se souvient pas de l'endroit exact où elle se trouvait.

Sous le choc, la conductrice n'a pas pensé à contacter directement le CRGT et n'a appelé pour raconter les faits qu'aujourd'hui. Une patrouille du CRGT a donc été dépêchée sur place, mais seulement ce mercredi 13 mars.

La chaussée est libre, selon nos informations, et aucune roche ne gêne la circulation. Le CRGT ajoute également qu'il s'agirait d'un "petit caillou" et non pas d'une roche de grosse taille.

Aucun lien n'est fait pour l'instant entre les purges du dimanche 10 mars et cet événement. Les recherches du centre aujourd'hui permettront sans doute d'en savoir plus sur les circonstances de cet incident.

