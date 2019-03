BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 14 mars 2019



Dengue : le moustique pique déjà dans 22 communes

L'épidémie de dengue, l'ARS (agence régionale de santé) ne veut pas la comparer à celle du chikungunya. Du moins pas pour le moment... Mais l'institution sanitaire est à flux tendu. Près de 500 cas en une semaine, c'est le maximum que les 180 agents chargés de la démoustication peuvent gérer. Chiffres, réalité du terrain, organisation de la lutte anti-vectorielle, campagne de sensibilisation, autant de sujets qu'Imaz Press a abordé au cours d'un questions/réponses avec Jean-Sébastien Dehecq, entomologiste à l'ARS.

Au final, la dengue a surpassé l'hiver

442 cas de dengue recensés en une semaine, effarant. On n'arrête plus l'incendie et il se propage sous le regard impuissant des pompiers, ceux qui devraient si ce n'est le circonscrire, au moins le maîtriser. Cette métaphore, c'est le résumé d'une crise sanitaire annoncée. La dengue est en roue libre, gagnant encore et toujours du terrain pendant que les autorités sanitaires, malgré toute leur bonne foi et les moyens déployés n'arrivent pas à la vaincre. Vous vous direz qu'on en fait trop, il suffit de regarder quatorze ans en arrière. En février 2005, au début du chikungunya qui aurait pu imaginer que l'épidémie allait se répandre sournoisement et semer 225 morts sur son passage ?

Le Grand débat national, le grand bide à La Réunion

La fin du Grand débat national c'est vendredi 15 mars 2019... lundi 18 mars pour les contributions en ligne. Les cahiers de doléances n'avaient déjà pas fait des étincelles dans les mairies alors sans surprise, ce Grand débat est un bide sur l'île. En deux mois, seulement onze réunions se sont tenues dans six communes. Les citoyens se sont peu mobilisés, dans les salles de discussions comme sur Internet. Tour d'horizon des revendications, de l'octroi de mer à la Nouvelle route du littoral, en passant par Joséphine Ange Gardien (oui oui).

Polémique autour des Pass Loisirs et Transport : on répond à vos questions

Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé pourquoi les chéquiers Loisirs et Transport, distribués par le Département aux personnes en situation de handicap, n'étaient toujours pas arrivés. Malgré le communiqué du Département déclarant qu'ils seraient bel et bien reconduits selon la procédure habituelle, certains s'inquiètent et se posent des questions. On y répond.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il fait beau, il fait chaud

Matante Rosina a regarder dans le fond de sa tasse de café et elle a vu qu'il ferait beau et chaud ce jeudi 14 mars 2019. Elle a aussi vu qu'il qu'il y aura un petit vent et que la mer sera un peu agité. Et chez vous c'est comment ?