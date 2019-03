Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un camion et un car se sont percutés dans un virage rue général de Gaulle, à l'entrée sud des Avirons, jeudi 14 mars 2019 en début d'après-midi. Le camion se dirigeait vers le centre ville et le bus descendait vers Etang Salé. Trois personnes ont eu des égratignures et reçu des éclats de verre. Les pompiers sont sur place. (Photo : Laurent Lucas)

Un camion et un car se sont percutés dans un virage rue général de Gaulle, à l'entrée sud des Avirons, jeudi 14 mars 2019 en début d'après-midi. Le camion se dirigeait vers le centre ville et le bus descendait vers Etang Salé. Trois personnes ont eu des égratignures et reçu des éclats de verre. Les pompiers sont sur place. (Photo : Laurent Lucas)