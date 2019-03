Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Dernière chance pour participer au grand débat national, un stand de proximité a été mis en place dans le centre-ville de Saint-Denis pour ce jeudi 14 mars et ce vendredi 15 mars, Le stand de proximité est un dispositif d'information sur le Grand débat et de recueil de la parole citoyenne individuelle. Il est animé par un binôme de jeunes animateurs qui diffuseront de l'information sur le Grand débat et recueilleront la parole citoyenne via des questionnaires identiques à ceux disponibles sur le site internet. Les usagers pourront ainsi remplir un questionnaire papier directement sur le stand, remplir le questionnaire numérique sur les ordinateurs présents ou remettre leur contribution sous format libre à titre individuel. (photo d'illustration)

