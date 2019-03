Eric Leung a été élu président de la confédéraion des petites et moyennes entreprises (CPME) Réunion par les membres du Conseil d'administration de l'organisation patronale réunis au Port ce mercredi 13 mars 2019. Il succède à Dominique Vienne, dont le mandat avait débuté en juin 2010.

Adhérent de la CPME Réunion depuis 2013, Eric Leung, a été élu administrateur de l’organisation en 2017 avant de devenir vice-président délégué en 2018. "Mon rôle est d’écrire la suite de notre histoire commune. A la CPME Réunion, nous sommes dans une trajectoire façonnée par nos adhérents et nos anciens présidents depuis 50 ans. Chaque président a le devoir d’adapter cette trajectoire en fonction de l’environnement économique de son époque", affirme Eric Leung.

Composition du nouveau bureau

Président : Eric Leung

Vice-président section artisanat : Cédric Daly Vice-président section commerce : Pascal Plante Vice-président section industrie : Johnny Law-Yen Vice-président section service : Jean-François Tardif Trésorier : Abdoullah Lala

Secrétaire confédéral : Danielle Gros

Composition du conseil d’administration

Il est constitué de 24 administrateurs parmi lesquels figurent trois anciens présidents (Dominique Vienne, Pascal Thiaw- Kine et Alex How Choong) :

Section artisanat : Tonio Baracchini, Cédric Daly, Dominique Dremeau, Georges Idmont, Guillaume Nice et Lilian Perot.

Section commerce : Alex How-Choong, Lisianne Doki-Thonon, Abdoul-Azeez Issop, Eric Leung, Pascal Plante, et Pascal Thiaw-Kine.

Section industrie : David Amiel, Eric Buffi, Jérôme Gonthier, Johnny Law-Yen, Ismaël Locate et Dominique Vienne.

Section services : Thierry Fayet, Danielle Gros, Abdoullah Lala, Gérard Lebon, Solenn Remongin, et Jean-François Tardif.