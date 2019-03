Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Matante Rosina a regarder dans le fond de sa tasse de café et elle a vu qu'il ferait beau et chaud ce jeudi 14 mars 2019. Elle a aussi vu qu'il qu'il y aura un petit vent et que la mer sera un peu agité. Et chez vous c'est comment ?

