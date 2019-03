Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Stéphanie, une Réunionnaise, maman de trois enfants est décédée mardi 12 mars 2019 en Alsace. Son scooter et une voiture se sont percutés, intervenus rapidement, les secours n'ont rien pu faire pour aider la trentenaire. Sa famille a lancé une cagnotte sur le site Leetchi. Sur une radio locale, une proche a annoncé que l'argent récolté servira à faire rapatrier les cendres de la jeune femme et à la venue sur l'île de son mari et de ses enfants pour l'enterrement.

