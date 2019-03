Le déroulé de la visite de la ministre des Outre-mer a été dévoilé. Au programme, rencontre avec des élus, visites d'entreprises du cru, installation des 50 citoyens associés aux travaux de l'OPMR, discussion avec des étudiants mais aucune entrevue avec les Gilets jaunes annoncée alors que la ministre vient faire le bilan des mesures annoncée trois mois auparavant pour faire face à l'urgence sociale dénoncée par le mouvement contestataire... (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer, sera à La Réunion les dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 mars 2019.

Voici le programme de son déplacement.

Dimanche 17 mars

10h45 Conférence de presse (Hôtel de la préfecture de La Réunion, Saint-Denis)

12h15 Pique-nique avec les équipes engagées dans la lutte contre la dengue (Parc du Colorado, Saint-Denis)

18h00 Visite et présentation de la Coopérative Ouvrière Réunionnaise (COR) 1 voie Liaison Portuaire (Le Port)

19h15 Présentation du projet municipal du Port Territoire zéro chômeur (salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville, Le Port)

Lundi 18 mars

09h00 Témoignages sur la manière réunionnaise de faire société (Université de la Réunion, Campus du Moufia, Saint-Denis)

11h30 Rencontre avec les maires des arrondissements Est et Nord (Hôtel de la préfecture de La Réunion, Saint-Denis)



14h30 Installation des 50 citoyens associés aux travaux de l’OPMR (Hôtel de la préfecture de La Réunion, Saint-Denis)



Mardi 19 mars

08h30 Présentation de la société coopérative agricole Vivéa (Zone industrielle, Saint-Pierre)

10h30 Rencontre avec les maires des arrondissements Ouest et Sud (Sous-préfecture de Saint-Pierre, 18 rue Augustin Archambaud, Saint-Pierre)



11h45 Visite d’une entreprise de production locale (Saint-Pierre)

14h15 Visite de l’atelier Titang Récup (Zone de la Mare, Sainte-Marie)

17h00 Clôture de la Conférence régionale des acteurs de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (Nordev, 1 rue du Karting, Sainte-Clotilde)

Annick Girardin sera accompagnée dans son déplacement par Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé et Olivier Noblecourt, le "monsieur pauvreté" du gouvernement, leur programme :

Samedi 16 mars 2019

12h30 Visite du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Grienenberger (Saint-Denis)

14h15 Rencontre avec les acteurs et les bénéficiaires de l’aide alimentaire de la Croix Rouge (ZA Finette, Sainte‑Clotilde)

15h45 Visite de la Banque Alimentaire des Mascareignes Comité des chômeurs et des mal logés du Port (Le Port)

16h35 Inauguration d’un centre d’hébergement relais (Le Port)



Dimanche 17 mars 2019

Lundi 18 mars 2019

08h30 Rencontre avec les " Jeunes ambassadeurs relais " de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) (Saint-Denis)

10h00 Petite enfance en quartier politique de la ville : visite de la crèche Marylou (Saint-André)

11h10 Petite enfance en quartier politique de la ville : visite de la crèche de la Cressonnière (Saint-André)

11h55 Rencontre avec les membres de l’association " Autour du vacoa " (Saint-André)

14h30 Visite de la maison départementale du Port

Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes

17h00 Inauguration d’un point conseil budget de la caisse d’allocation familiale (CAF) (Le Chaudron, Saint-Denis)

Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes

Mardi 19 mars 2019

08h55 Présentation du dispositif " petit-déjeuner à l’école " (Rectorat, 24 avenue Georges Brassens, Saint-Denis)

Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes

10h15 Régiment du service militaire adapté de la Réunion (RSMAR) visite d’ateliers (Saint-Denis)

11h45 Déjeuner avec des mères isolées (Sainte-Clotilde)

