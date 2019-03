Les députés ont donné le feu vert dans la nuit du 15 mars 2019 l'autorisation de la privatisation d'Aéroports de Paris. Un vote que de nombreux Français contestent. Une pétition a donc été créée pour contrer le texte voté à l'Assemblée nationale.

" Après le scandale de la privatisation des autoroutes qui a abouti à des hausses de tarifs pour les usagers et à des rentes de situation exorbitantes pour les concessionnaires, le gouvernement décide de remettre ça. Avec la loi PACTE il s'apprête à se séparer d'Aéroports de Paris, d'Engie et de la Française des jeux, qui lui rapportent pourtant quelques 800 millions d'euros par an ". C’est ainsi que débute le manifeste de la pétition qui veut empêcher la privatisation de ADP.

Lancée il y a trois semaines, en prévision du vote, elle comptabilise actuellement de plus de 134 000 signatures.