Voici les inforoutes du vendredi 15 mars à 14h jusqu'aux jours à venir (Photo d'illustration)

Chantiers en cours :



Route du Littoral - basculement pour travaux NRL

Sur la RN1 Route du Littoral, pour permettre la suite des travaux de la Nouvelle Route du Littoral, la circulation se fera en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne entre la Grande Chaloupe et La Possession de 20h à 5h la nuit du vendredi 15 mars sauf événements imprévus.

RN3 -St Pierre -travaux de confection de murette d'épaulement

Sur la RN3 à St Pierre au niveau de la voie cannière dans le sens St Pierre/Le Tampon, travaux de confection de murette d'épaulement jusqu'au vendredi 12 avril. Circulation alternée de 07h à 16h au droit du chantier.

RN3 -La Plaine des Palmistes –travaux de tirage et raccordement de la fibre optique

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes du 1er village au Piton Tec Tec, travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique jusqu'au 15 avril. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.



RD16 -Les Avirons/Rte du Tévelave -travaux de fouille pose de câbles électriques

Sur la RD16 Les Avirons/Route du Tévelave, travaux de fouille pour pose de câbles électriques jusqu'au 22 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.

RD26 -St Pierre/Rte de L'entre-Deux -travaux de fouille

Sur la RD26 à St Pierre/Route de l'Entre-Deux, travaux de fouille pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 15 mars. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD3 -St Joseph/ Rte Hubert Delisle -travaux tirage câbles fibres optiques

Sur la RD3 à St Joseph/Route Hubert Delisle, travaux de tirage de câbles fibres optiques jusqu’au mardi 30 avril. Circulation alternée de 07h à 16h.

RD36 -Le Tampon/Rte Notre Dame de la Paix -travaux pose canalisations

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de pose de canalisations d'irrigation jusqu'au mercredi 20 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.

RD4 -St Paul Route Bois de Nèfles -travaux de mise en œuvre d'enrobés

Sur la RD4 Route de Bois de Nèfles à St Paul entre PR18 et 19, travaux de mise en œuvre d'enrobés jusqu'au vendredi 29 mars. Alternat permanent et vitesse limitée à 30km/h.

RD70 -Le Tampon/Rte de Bois Court -travaux basculement câbles EDF

Sur la RD70 Le Tampon/Route de Bois Court, entre les ravines Bigot 1 et 3, travaux de basculement de câbles électriques jusqu'au vendredi 15 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.



Chantiers à venir :

RN3 -Le Tampon -travaux de réparation de chaussée



Sur la RN3 au Tampon, dans le cadre des travaux de renforcement de chaussée, pour permettre la suite des travaux d’enrobés, la circulation est interdite dans le sens descendant entre le pont de la ravine Blanche et chemin Emile Lallemand de 20h à 5h les nuits du lundi 18 au mercredi 20 mars inclus. Une déviation sera mise en place par les voiries communales

RN3 -St Pierre -travaux de pose de gardes corps et ragréage sur l'ouvrage

Sur la RN3 à St Pierre échangeur Banks au niveau de la bretelle de sortie vers Z.I Canabady, travaux de pose de gardes corps et ragréage sur l'ouvrage les lundi 18 et mardi 19 mars. BAU neutralisée de 7h à 16h au droit du chantier



RN1 -St Leu - travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 entre l'échangeur du Portail et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de fauchage en accotement du lundi 18 au vendredi 22 mars. BAU neutralisée de 7h à 15h30 dans le sens Sud/Nord puis en sens inverse.

RN1 -St Leu-travaux de Nettoyage de corniche OA

Sur la RN1 entre l'échangeur du Portail et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de nettoyage de corniche sur ouvrage d'art du lundi 18 au vendredi 22 mars. Neutralisation de la voie de droite de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud puis en sens inverse.

RN1 -St Paul -travaux de pontage de fissures

Sur la RN1 à St Paul, au niveau de la Route Digue, travaux de pontage de fissures du lundi 18 au vendredi 22 mars. Neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de 20h à 5h

RN1 -St Paul -travaux pose d’une potence panneau

Sur la RN1 à St Paul, secteur Savanna, travaux de pose d’une potence de panneau le jeudi 21 mars. Neutralisation de la voie de droite de 20h00à 24h00 dans le sens Nord/Sud.

RN1 -St Pierre -travaux de modification de la signalisation de police et pose d’un radar pédagogique

Sur la RN1 à St Pierre, secteur Pierrefonds, travaux de modification de la signalisation de police et pose d’un radar pédagogique la nuit du lundi 18 mars. Neutralisation de la voie de droite ou de la BAU de 20h à 5h

RN2 -Sainte-Suzanne / Bras Panon -travaux de fauchage

Sur la RN2 à Sainte-Suzanne et Bras Panon, travaux de fauchage entre l’échangeur Nord et l’échangeur de Paniandy du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019. BAU ou voie de droite neutralisée suivant les besoins et l’avancement du chantier dans le sens 1 ou 2 de 08h00 à 15h00.

RN2 -Saint-Denis / Sainte-Suzanne -travaux de nettoyage fil d’eau

Sur la RN2 de St Denis à Ste Suzanne, travaux de nettoyage de fil d’eau entre l’auto pont du Chaudron et l’échangeur de la Marine du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019. Voie de gauche ou voie de droite neutralisée suivant les besoins et l’avancement du chantier dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN3 -le Tampon / St Pierre -travaux de balayage de nuit

Sur la RN3 au Tampon et à St Pierre travaux de balayage de nuit du lundi 18 au jeudi 21 mars entre les Azalées et Ravine Blanche. Neutralisation de voie en fonction du chantier de 20h00 à 05h00

RN3 -St Pierre -travaux de marquage au sol



Sur la RN3 à St Pierre, pour permettre des travaux de signalisation horizontale, la circulation sera interdite dans le sens montant entre l’échangeur Banks et celui de Bassin Plat de 20h à 5h les nuits du mardi 19 au jeudi 21 mars inclus. Une déviation sera mise en place par le Boulevard Banks et la RN3B

RD48 -St André/Rte de Salazie -travaux renforcement chaussée en enrobé

Sur la RD48 Route de Salazie St André, du PR 9+800 au PR 10+650, travaux de nuits de renforcement de chaussée en enrobé les nuits du lundi 18 au mardi 26 mars. Circulation alternée de 20h à 05h.

Événements (hors chantiers)

RN2 -St Denis / Barachois -fermeture dominicale

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation de 14h à 19h le dimanche 17 mars. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN2 -Le Tampon/St Philipe/Ste Rose -manifestation sportive

Une manifestation sportive intitulée " Caldeira Trail-course de montagne " sera organisée le samedi 16 mars de 04h00 à minuit sur le territoire des communes du Tampon, St Philippe et Ste Rose. L'édition 2019 propose deux courses, dont le départ sera pour l'une à Ste Rose et l'autre à St Philipe, pour une arrivée commune à la Plaine des Cafres. La RN2 sera concernée, la plus grande prudence sera recommandée.