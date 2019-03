Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une station sismologique et GPS a été installée sur l'île de Grande Glorieuse par l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise et le TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) les 13 et 14 mars 2019.

