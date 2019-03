BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 16 mars 2019



- Ils disent avoir perdu un oeil à cause d'un tir de lanceur de balle de défense

- NRL: Méga barge Zourite cherche âme charitable

- Marche pour le climat : "500 personnes attendues"

- Le Pakistan, cet autre pays de la cornemuse

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bleu et du soleil

Ils disent avoir perdu un oeil à cause d'un tir de lanceur de balle de défense

Tandis que Christophe Castaner a annoncé le jeudi 14 mars que 174 enquêtes sont en cours concernant l'usage du lanceur de balle de défense (LBD) pendant les manifestations de Gilets jaunes, plusieurs affaires font moins de bruit et elles se passent chez nous, à La Réunion. Trois hommes affirment avoir perdu un oeil suite à des tirs de LBD en marge de manifestation du mouvement contestataire. Cédric Posé, Ritchie Alexis et Jacky Sinédia, deux trentenaires et un quinquagénaire au destin brisé qui, quatre mois après les faits, cherchent encore des réponses...

NRL: Méga barge Zourite cherche âme charitable

Elle aurait coûté la bagatelle de 75 millions d'euros au groupement d'entreprises en charge de la construction de la partie viaduc de la Nouvelle route du Littoral. La méga barge Zourite, fleuron de ce chantier pharaonique a été élaborée et construite sur mesure spécialement pour l'occasion. Elle avait en charge la pose des piles sur lesquelles reposent le tablier de la NRL. Après sa dernière rotation pour la pose de la 48ème et ultime pile mardi 12 mars, Zourite a rendu son tablier et pour le moment, elle est au placard au Port...

Marche pour le climat : "500 personnes attendues"

Le Collectif citoyen pour le climat organise une nouvelle marche samedi 16 mars 2019, et invite tous les Réunionnais qui le souhaitent à s'y rendre afin d'interpeller ensemble le gouvernement et réclamer plus d'actions pour lutter contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement. En tout, 16 associations sont présentes et rassemblées en tête de cortège. Des stands et des animations seront proposés tout au long de la journée et la marche débute à 13h rue du Maréchal Leclerc.

Le Pakistan, cet autre pays de la cornemuse

Dans la famille d'Umer Farooq, le grand-père fabriquait des cornemuses. Il a transmis son savoir à ses fils. Puis la troisième génération a repris le flambeau. La ville de Sialkot, au Pakistan, vend désormais des milliers de cornemuses, bien loin de l'Ecosse, où l'instrument est roi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bleu et du soleil

Quelle belle matinée ! Matante Rosina se dit qu'elle pourra profiter de son samedi, ses vieux orteils en éventail sur les plages de l'ouest ! D'autant plus que la mer est belle, peu agitée, avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres... L'air est sec, le ciel bien dégagé et le soleil brille. Attention tout de même, risque d'averses en début d'après-midi dans le sud sauvage !