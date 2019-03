Le cirque Zavatta, connus principalement pour ses animaux, est régulièrement mis en cause par les associations de protection animale. Dimanche 17 mars 2019, le collectif Milit' Activ' 974 donne rendez-vous aux intéressés devant le cirque à Saint-Denis, de 14h à 18h, pour manifester.

Les manifestants seront vêtus d’une combinaison blanche et d’un masque d’animal. Certains seront enchaînés, et d’autres mis en cage, pour représenter les conditions de vie des animaux du cirque. " Effectivement, ces animaux sauvages sont maintenus en captivité dans des conditions pitoyables, et complètement inadaptées à leur condition. Ils vivent en cage, voyagent dans des camions ou des avions, subissent des changements de climats (notamment pour la Réunion), et sont souvent maltraités lors du dressage. " expique Francis Kubezyk, membre du collectif.