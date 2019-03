Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Arrivée à La Réunion ce samedi matin 16 mars 2019, Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, s'est rendue au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Grienenberger à Saint-Denis. Elle a également rencontré les acteurs et les bénéficiaires de l'aide alimentaire de la Croix Rouge dans les locaux de l'association à Sainte-Clotilde. Dans l'après-midi elle était en visite au Port. Elle a visité la Banque alimentaire des Mascareignes; Elle a ensuite inauguré un centre d'hébergement relais. La structure accueillera les personnes victimes de sinistres

