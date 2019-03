Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 mars au vendredi 15 mars sur Imaz Press :



- Lundi 11 mars : Les bébés de la tortue Emma sont toutes des femelles, la faute aux températures élevées

- Mardi 12 mars : Ex-paillotes dégradées à l'Hermitage : Anthony Kayambo et Clément Dubard devant les juges

- Mercredi 13 mars : Annick Girardin en visite à La Réunion à partir de dimanche : après la crise des Gilets jaunes : zéro + zéro = la tête à Toto

- Jeudi 14 mars : Dengue : le moustique pique déjà dans 22 communes

- Vendredi 15 mars : Cher Monsieur Didier Robert votre demi-jour de gloire est arrivé

Une très bonne nouvelle pour l'espèce après les nombreux décès de tortues qui ont marqué ce début d'année. Emma était cette semaine, une nouvelle fois maman... Le Mercredi 27 février 2019, dans un lieu tenu secret, les bébés de la tortue verte sont nés. Si une majorité des nouveaux-nés ont émergé seuls, une vingtaine ont eu besoin d'un petit coup de main des soigneurs de Kélonia... Les filles d'Emma ont presque toutes pu gagner la mer. Filles ? Hé oui, toutes ces petites tortues sont des femelles... pas de mâle. La température joue un rôle clé dans la différenciation sexuelle des bébés, or il fait chaud, très chaud à La Réunion depuis plusieurs semaines... favorisant ainsi la production de femelles. Déjà bien victimes de la pollution plastique, des hameçons et des fils de pêche, les tortues seront-elles aussi gravement impactées par les changements climatiques à La Réunion?

Six mois de prison ferme ont été requis contre Anthony Kayambo et Clément Dubard. La décision a été mise en délibérée, ils seront fixés sur leur sort 11 avril prochain. Poursuivis pour des faits supposés de dégradation sur les défuntes paillotes de l'Hermitage, les deux hommes étaient convoqués ce mardi 12 mars 2019 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ils comparaissent libres et étaient jugés alors que toutes les paillotes ont disparu. A l'issue d'un long feuilleton juridique, ces restaurants de plage - qui ont occupé le domaine public maritime -, ont en effet été détruits sur décision de justice.

La ministre arrivera dimanche 17 mars 2019. Elle sera accompagnée dans son déplacement par Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé et vraisemblablement par Olivier Noblecourt, le "monsieur pauvreté" du gouvernement. Annick Girardin tient sa promesse : elle avait déclaré en décembre 2018, après ces trois séries d'annonces qu'elle reviendrait, dans trois mois pour s'assurer de leur bonne mise en oeuvre. Ce déplacement n'est peut-être pas nécessaire... le bilan est vite fait... 0 + 0 = la tête à Toto.

L'épidémie de dengue, l'ARS (agence régionale de santé) ne veut pas la comparer à celle du chikungunya. Du moins pas pour le moment... Mais l'institution sanitaire est à flux tendu. Près de 500 cas en une semaine, c'est le maximum que les 180 agents chargés de la démoustication peuvent gérer. Chiffres, réalité du terrain, organisation de la lutte anti-vectorielle, campagne de sensibilisation, autant de sujets qu'Imaz Press a abordé au cours d'un questions/réponses avec Jean-Sébastien Dehecq, entomologiste à l'ARS.

Que roulent les roulèr, que bruissent les kayamb, en cette journée du vendredi 15 mars l'an de grâce 2019, la dernière pile de la demie Nouvelle route du littoral est érigée (applaudissements et roulements de tambours). Et voilà cher Monsieur Didier Robert, votre demi-jour de gloire est arrivé.

