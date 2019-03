Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Elle est de retour. Quatre mois après les blocages des gilets jaunes, Annick Girardin revient pour s'assurer de la bonne mise en oeuvre de ses mesures... La ministre des Outre-mer arrivera dans la matinée, dimanche 17 mars 2019 et restera jusqu'à mardi 19 mars. Elle est accompagnée par Christelle Dubos, Secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé et par Olivier Noblecourt, le "monsieur pauvreté" du gouvernement, arrivés hier. Sur son programme, aucune rencontre avec des Gilets jaunes n'est prévue... Suivez-nous, nous sommes en live.

