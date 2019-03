Kalash revenait d’une invitation sur scène à l’AccorHotels Arena de Paris au concert de l’artiste Drake. Le rappeur, visiblement très en colère apostrophe les forces de l’ordre : "Ya quoi ici ? Lâche-moi ! Lâche-moi toi ! Casse toi". Quatre policiers le saisissent sous les yeux des passants qui n’en perdent pas une miette.

Selon certains médias et internautes, Kalash, aurait percuté plusieurs voitures… Il serait également poursuivi pour délit de fuite et outrage à agent.

#kalash a accidenté plusieurs véhicules sur les #ChampsElysees avec sa porche et puis a fait un délit de fuite. Preuve en vidéo dans le lien ci-dessous ⤵

Scène débute à 34mn35sec et on le voit clairement à 36mn12sec

(Crédits vidéo Ksl France)⤵https://t.co/pCYNgd1GgD