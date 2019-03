BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 17 mars 2019



- Quatre mois après sa dernière visite: Annick Girardin de retour à La Réunion

- Soeurs Bertone : histoire de deux championnes d'escalade

- Rétro de la semaine : Bébés tortues, Ex-paillotes dégradées à l'Hermitage, Annick Girardin, dengue, cher Didier Robert

- Un samedi soir sur les Champs-Elysées saccagés

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore une belle journée

Elle est de retour. Quatre mois après les blocages des gilets jaunes, Annick Girardin revient pour s'assurer de la bonne mise en oeuvre de ses mesures... La ministre des Outre-mer arrivera dans la matinée, dimanche 17 mars 2019 et restera jusqu'à mardi 19 mars. Elle est accompagnée par Christelle Dubos, Secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé et par Olivier Noblecourt, le "monsieur pauvreté" du gouvernement, arrivés hier. Sur son programme, aucune rencontre avec des Gilets jaunes n'est prévue... Suivez nous, nous sommes en live toute la journée

Margot et Oriane sont jumelles et elles sont toutes les deux des reines de la grimpe. Différentes mais unies, elles s'entraînent ensemble depuis qu'elles ont 7 ans et c'est main dans la main qu'elles affrontent les compétitions. Respectivement vice-championne et championne de France, les deux soeurs ont l'habitude des podiums et font la fierté de leur famille et de leurs entraîneurs.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 mars au vendredi 15 mars sur Imaz Press :

- Lundi 11 mars : Les bébés de la tortue Emma sont toutes des femelles, la faute aux températures élevées

- Mardi 12 mars : Ex-paillotes dégradées à l'Hermitage : Anthony Kayambo et Clément Dubard devant les juges

- Mercredi 13 mars : Annick Girardin en visite à La Réunion à partir de dimanche : après la crise des Gilets jaunes : zéro + zéro = la tête à Toto

- Jeudi 14 mars : Dengue : le moustique pique déjà dans 22 communes

- Vendredi 15 mars : Cher Monsieur Didier Robert votre demi-jour de gloire est arrivé

Des Parisiens curieux, des touristes étrangers sous le choc, des "gilets jaunes" venus constater le résultat, le tout sur fond de bruit de perceuses et de verre que l'on piétine: samedi soir, quelques heures après la marée jaune et noire, les Champs-Elysées affichaient un visage bien surprenant.

Et oui ! Le soleil brillera encore ce dimanche 17 mars 2019, prévoit Matante Rosina. Un beau ciel bleu et quelques brises, que demander de plus... De la fraîcheur ? Des nuages devraient se former dans l'après-midi sur toute l'île avec une petite préférence pour l'ouest... La houle de Sud-Sud-Ouest d'hier s'amortit encore pour atteindre 1 mètre à 1,50 mètre dans l'ouest et le sud.