Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 15 Mars à 08H05

Et oui ! Le soleil brillera encore ce dimanche 17 mars 2019, prévoit Matante Rosina. Un beau ciel bleu et quelques brises, que demander de plus... De la fraîcheur ? Des nuages devraient se former dans l'après-midi sur toute l'île avec une petite préférence pour l'ouest... La houle de Sud-Sud-Ouest d'hier s'amortit encore pour atteindre 1 mètre à 1,50 mètre dans l'ouest et le sud.

