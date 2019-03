Voitures qui s'envolent, quartiers complétement rasés, arbres déracinés, fleuves se rependant dans les plaines ... Au fil des jours, un peu plus d'informations nous parviennent du Mozambique et du Zimbabwe, balayés par le cyclone Idai du jeudi 14 au samedi 16 mars 2019. Ce monstre est considéré par les spécialiste comme l'un des plus puissants issus de l'océan Indien depuis dix ans. Des zones restent encore coupées du monde et toute opération de sauvetage est impossible. D'après des premiers bilans, plus de 100 personnes ont trouvé la mort dans ces deux pays, annoncent des médias et des responsables locaux dimanche 17 mars 2019. Il y aurait 65 morts au Zimbabwe et 48 morts au Mozambique. Des chiffres encore très provisoires... Il pourrait y avoir des centaines de victimes.

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans le centre du Mozambique et l'est du Zimbabwe après le passage du cyclone accompagné de vents très forts, de pluies intenses et d'inondations qui ont détruit des ponts et emporté des maisons dans les deux pays.

Un député zimbabwéen de Chimanimani, Joshua Sacco, a déclaré à l'AFP que le bilan était de 65 morts et de 150 ou 200 disparus. Les sauveteurs ne peuvent parvenir dans les zones affectées. La plupart des victimes viennent du quartier de Ngangu, dans une vallée de la ville de Chimanimani, où près de cent maisons ont été emportées. La météo a empêché les hélicoptères militaires d'aller au secours des sinistrés.

Le cyclone tropical Idai fait des dizaines de tués après son passage au 🇲🇿 Mozambique et au 🇿🇼 Zimbabwe. Des victimes qui s'ajoutent à celles des inondations au 🇲🇼 Malawi voisin et dans toute cette zone d'Afrique australe.

Plus d'infos ici https://t.co/Yl9sOuzlXg pic.twitter.com/JiUQOugEwb — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) 16 mars 2019

Selon l'ONU, plus de cent personnes sont portées disparues au Zimbabwe et près de 10 000 ont été affectées par le cyclone.

Trois cents réfugiés, qui se trouvaient dans le camp de réfugiés de Tongogara ont été affectés par le passage du cyclone et 49 maisons endommagées.

Des vents très forts ont arraché les toits de la prison de la prison de Masvingo, selon la radiotélévision d'État ZBC.

Au Mozambique, des "quartiers pauvres ont été écrasés"

Le quotidien mozambicain Jornal Domingo a rapporté que 48 personnes avaient trouvé la mort dans la province de Sofala.

Considéré comme l'un des plus puissants issus de l'océan Indien depuis dix ans, le cyclone Idai a fait une entrée dévastatrice sur le continent dans la nuit de mercredi à jeudi en noyant le port mozambicain de Beira sous des vents de 190 km/h et des trombes d'eau. Rues et routes inondées, toits envolés, poteaux électriques arrachés, la quatrième ville du pays et ses quelque 500.000 habitats ont été frappés de plein fouet.

Pour Philippe Caroff responsable des prévisions cycloniques à Météo France, "C'est le scénario du pire qui s'est réalisé. La ville portuaire de Beira a été touchée par une marée de tempête." La marée de tempête, une élévation anormale du niveau de la mer, est un phénomène dévastateur. Elle est arrivée quasiment en phase avec la marée haute, "le mer a dû monter de plusieurs mètres, on estimait la surcôte à 5-6 mètres, balayant les côtes. Elle s'est certainement engouffrée dans le fleuve Pungwe pour se propager à l'intérieur des terres," explique le météorologue.

We made it to #Beira. Coming in by helicopter we saw significant damage, barely any houses seemed intact, power lines and trees are down, many parts are flooding. What we hear that the situation outside the city is even worse #cycloneIdai @ifrc @IFRCAfrica @CruzVermelhaMOZ pic.twitter.com/dVGsHhyviv — Caroline Haga (@hagacaroline) 17 mars 2019

Le abbondanti piogge durante e al seguito del ciclone Idai hanno fatto paurosamente ingrossare ifiumi. Uno di questi, il Mutua, ha portato via una sezione dell’autostrada EN 6 che collega Beira allo Zimbabwe. Beira rimane isolata dal resto del Paese tranne che per via aerea pic.twitter.com/O6ufYVTKpB — Claudio Zuccala (@claudioafrica) 17 mars 2019

Les rares secouristes qui ont réussi à rallier la région de Beira ont rapporté des destructions de grande ampleur. Bâtiments détruits, vitres brisées, magasins fermés. Des quartiers pauvres ont été "totalement écrasés", selon des bénévoles de la Croix-Rouge locale.

In #Mozambique, in #Zimbabwe and in #Malawi our #RedCross volunteers and staff are on the field supporting communities hit by #CycloneIdai. Local actors are always crucial to prepare communities and to intervene during and after emergencies. All our solidarity to people affected! pic.twitter.com/XGEIgGcDN1 — Francesco Rocca (@Francescorocca) 17 mars 2019

.@UN teams have arrived on the ground in #Beira where #CycloneIdai has left a trail of devastation, cutting off electricity and communications, destroying homes, medical facilities and crops.



Please donate to our emergency appeal: https://t.co/QfNPoZyczu pic.twitter.com/AYtf5vYZ8z — UN Humanitarian (@UNOCHA) 16 mars 2019

Plus de 600.000 personnes touchées

Le président du pays Filipe Nyusi a exhorté la communauté internationale à lui venir en aide. "Nous exhortons (l'étranger) à ne pas cesser sa solidarité", a déclaré le chef de l'État, "certains de nos compatriotes souffrent et sont désespérés, nous devons raviver l'espoir, ce qui n'est possible que dans l'unité de tous les Mozambicains".

C’est la deuxième fois qu’Idai s’abat sur le pays. Formé dans le Canal de Mozambique, il l’avait frappé une première fois les 4 et 5 mars avant de se déplacer vers le Malawi. Le Mozambique a ainsi été noyé sous des pluies torrentielles dans le centre et le nord. Elles ont fait au moins 66 morts, 111 blessés, plus de 17.000 de déplacés et au moins 140.000 sinistrés. Près de 6.000 habitations ont été détruites.

"Le cyclone Idai a frappé une population déjà en difficulté et donc extrêmement vulnérable. Son passage a encore aggravé leurs souffrances", a souligné Marcoluigi Corsi, le représentant de l'Unicef au Mozambique. Selon ses estimations, jusqu'à 600.000 personnes pourraient être affectées par le cyclone.

