Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 18 mars 2019



- Rencontre avec les maires, Observatoire des prix... Annick Girardin poursuit sa visite de l'île

- Cyclone Idai - Plus d'une centaine de morts au Mozambique et au Zimbabwé

- Disparition de Martin Pennica: aucun élément nouveau

- Zoom, l'association qui veut sensibiliser à la cause animale

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques averses et grosse chaleur

